Son dakika haber! Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Mehmet Çevik (71) idaresindeki 20 Y 3856 traktör, Güney Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Çevik'in cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Mehmet Çevik Acıpayam Denizli Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.