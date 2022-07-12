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Son dakika haber: Denizli'de çapa makinesine kapılan çiftçi öldü

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika haber: Denizli'de çapa makinesine kapılan çiftçi öldü

Son dakika haberleri... Denizli'nin Çivril ilçesinde çapa makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çapa makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Işıklı Mahallesi'nde elma bahçesine gittikten sonra eve dönmeyen Mehmet Efe'nin yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Efe'nin cenazesi, traktörünün arkasına takılı çapa makinesinin üzerinde bulundu.

Ön inceleme sonucu çapa makinesine kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen Efe'nin cenazesi, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Işıklı Mahallesi Mehmet Efe Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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