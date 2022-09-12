Son dakika haber: Denizli'de bir çocuğu gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 10 yaşındaki çocuğu sokakta gasbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 10 yaşındaki çocuğu sokakta gasbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, A.B. isimli çocuğun ailesinin, 25 Ağustos'ta Topraklık Mahallesi'nde bir iş yerine götürmek üzere 1000 lira taşıyan çocuklarının bir kişi tarafından gasbedildiği yönündeki şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüpheli V.A (25), operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Pamukkale Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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