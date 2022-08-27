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82 yaşındaki kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde, 82 yaşındaki kişiyi 80 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 82 yaşındaki kişiyi 80 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ziynet eşyalarını kendisini "jandarma" olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırdığını bildiren, Samanlık Mahallesi'nde ikamet eden Orhan G'nin (82) başvurusu üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelinin, tamponu kırık bir taksiyle mahalleye geldiğini tespit eden jandarma, Orhan G'nin 80 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının da bir kuyumcuda bozdurulduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla taksi sürücü A.Ü. (28) ile 16 suçtan kaydı bulunan M.E.D. (36) gözaltına alındı.

İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.D. tutuklandı, A.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ziynet eşyaları, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

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