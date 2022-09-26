Son dakika haber... Denizli'de 7 gündür aranan kişi, ölü bulundu Güncel Haberler Son dakika haberler... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 19 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin cenazesine ulaşıldı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 19 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin cenazesine ulaşıldı. Hisar Mahallesi'nde iki kardeşiyle yaylada hayvancılık yapan Ramazan Gün'ün (60) cenazesi, kaldıkları çadırın yaklaşık 3 kilometre uzağındaki yerde jandarma ekiplerince bulundu. Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ramazan Gün'ün 19 Eylül'de akşam saatlerinde kardeşleriyle kaldıkları çadırdan ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Ramazan Gün Acıpayam Denizli Eylül Güncel Haberler Son Dakika

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