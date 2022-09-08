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Son dakika haber... Demre'de ormanlık alanda yangın çıktı

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Son dakika haber... Demre'de ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika haber: Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yavu ile Davazlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

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