Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'ın üyesi olduğu iddiası ile yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'ın üyesi olduğu iddiası ile yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yabancı uyruklu tutuklu sanık Y.A.A.O. hazır bulundu.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Y.A.A.O'yu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
3 yıl 5 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sanığın, hapis yattığı süre göze alınarak tahliye edilmesine karar verildi.
AA / İlyas Gün - Güncel