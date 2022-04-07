Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler

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Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

AA - İlyas Gün - Güncel
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Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'ın üyesi olduğu iddiası ile yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'ın üyesi olduğu iddiası ile yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yabancı uyruklu tutuklu sanık Y.A.A.O. hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Y.A.A.O'yu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

3 yıl 5 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sanığın, hapis yattığı süre göze alınarak tahliye edilmesine karar verildi.

AA / İlyas Gün - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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