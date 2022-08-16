Son dakika haber: DATÇA'DA 78 KAÇAK GÖÇMENLE YAKALANAN 2 RUS ORGANİZATÖR TUTUKLANDI Güncel Haberler Son dakika haber... MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 78 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirtilen Rus uyruklu 2 kişi Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 78 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirtilen Rus uyruklu 2 kişi Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 organizatör şüphelisi tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saat 05.30 sıralarında tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Mersincik Burnu açıklarında, ABD bayraklı 'White' isimli tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada 78 kaçak göçmen ile birlikte organizatör oldukları belirlenen Rus uyruklu A.S. (32) ve I.K. (39) yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, insan kaçakçılığı organizatörü oldukları ileri sürülen 2 şüpheli Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör şüphelisi tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Hisarcık Datça Güncel Haberler Son Dakika

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