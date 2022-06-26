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Son dakika haberleri | Erzurum'da dahiliye doktoru evinde ölü bulundu

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Timur'dan haber alamayan arkadaşları, polise bilgi verdi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında Timur'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Timur'un cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Şehir Hastanesi Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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