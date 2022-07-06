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Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya Şehir Hastanesinde meydana gelen silahlı saldırıda doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti telin ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya Şehir Hastanesinde meydana gelen silahlı saldırıda doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti telin ediyorum." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Konya'da menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden kıymetli hekimimiz Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti telin ediyorum."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Fahrettin Altun Ekrem Karakaya Konya Güncel Haberler Son Dakika

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