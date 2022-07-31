Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u kutladı - Haberler

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u kutladı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u kutladı

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Turkcell Süper Kupa sahibi Trabzonspor'u ve tüm Trabzonspor camiasını gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA / Harun Kutbe - Güncel

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