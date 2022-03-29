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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev çevrim içi açılış ve temel atma törenine katıldı

AA - Sefa Mutlu - Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev çevrim içi açılış ve temel atma törenine katıldı

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk enerji yatırımlarının çevrim içi açılış ve temel atma törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk enerji yatırımlarının çevrim içi açılış ve temel atma törenine katıldı.

Taşkent'teki Kök Saray'da baş başa görüşen iki lider, çevrim içi açılış ve temel atma töreninde yeniden bir araya geldi.

Erdoğan ile Mirziyoyev, açılış ve temel atma için temsili olarak butona bastı.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

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