Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız" - Haberler

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız"

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Programın yapıldığı salon Salonda bulunan katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Programın yapıldığı salon

Salonda bulunan katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu. (1)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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