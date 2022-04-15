Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız"
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Programın yapıldığı salon Salonda bulunan katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Programın yapıldığı salon
Salonda bulunan katılımcılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu. (1)