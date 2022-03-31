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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev...

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Haberler

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