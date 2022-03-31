Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev...
AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel