Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz. Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz. Bize gerekli desteği vermeliler" AA / Eda Özdener - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Suriye Rusya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz. - Haberler

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