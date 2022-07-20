Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz. - Haberler

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz.

AA - Eda Özdener - Güncel
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz.

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz. Bize gerekli desteği vermeliler"

AA / Eda Özdener - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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