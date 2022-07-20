Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz.
AA - Eda Özdener - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz. Bize gerekli desteği vermeliler"
AA / Eda Özdener - Güncel