Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova'daki sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Sizler bu vatanı teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz, Rabbim sizlerden razı olsun" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova'daki sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Sizler bu vatanı teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz, Rabbim sizlerden razı olsun" mesajı verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. 3 bin 350 metre yükseklikteki Hakkari Varkavik Tepe'de olduklarını söyleyen Soylu, üs bölgesinde hem jandarma hem polis özel harekat hem güvenlik korucuları hem de Mehmetçiğin görev aldığını belirtti. Soylu, "Hep beraber yıllardır bu tepeyi tutuyorlar. Geçen gün de bu tepenin hemen yakınında 3 teröristi etkisiz hale getirdiler. Biz hem tebrik etmek için geldik hem de bayramlarını kutlamak için. Başkomutanımızla bayramlaşmak istediler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramını kutladığı jandarmalara hitaben şunları söyledi:

"Sizler gerçekten bu vatanı özellikle şehitlerimizin ardından bütün bu teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Sizlere şahsım, ailem, milletim adına en kalbi şükranlarımı bildiriyorum ve Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üs bölgesinde görevli diğer komutan ve personelin de bayramlarını kutladı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title