Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerler Sarı ve Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sarı ve Koca'nın ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti. AA / Ali Kemal Akan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Koca Güncel Haberler Son Dakika

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