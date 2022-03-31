Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'le, Sayın Zelenskiy ile görüşme yapma kararlılığım var. Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'le, Sayın Zelenskiy ile görüşme yapma kararlılığım var. Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'le, Sayın Zelenskiy ile görüşme yapma kararlılığım var. Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz."
AA / Ferdi Türkten - Güncel