Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'le, Sayın Zelenskiy ile görüşme yapma kararlılığım var. Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya... - Haberler

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'le, Sayın Zelenskiy ile görüşme yapma kararlılığım var. Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'le, Sayın Zelenskiy ile görüşme yapma kararlılığım var. Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'le, Sayın Zelenskiy ile görüşme yapma kararlılığım var. Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel, Haberler

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