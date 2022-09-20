Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik...
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor"
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel