Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik... - Haberler

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