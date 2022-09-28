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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi...

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna) Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır"

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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