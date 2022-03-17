Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü - Haberler

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için yoğun çaba sarf ederken, Ukrayna'ya ve mülteci akınına maruz kalan Romanya dahil komşu ülkelere insani yardım da ulaştırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Klaus Iohannis, cumhurbaşkanı, Romanya, Güncel, Haberler

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