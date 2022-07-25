Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Odessa Limanı saldırısı) Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz.
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Odessa Limanı saldırısı) Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Odessa Limanı saldırısı) Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel