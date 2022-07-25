Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Odessa Limanı saldırısı) Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Odessa Limanı saldırısı) Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Odessa Limanı saldırısı) Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır." AA / Ali Kemal Akan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Odessa Limanı saldırısı) Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.