CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETVEKİLLERİYLE BULUŞTU

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 60 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda; milletvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti genel başkan yardımcıları da yer aldı. Programda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi. (DHA)

YAPILACAK EK BİNA HAKKINDA BİLGİ ALDI

CUmhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Erdoğan, yaklaşık 3 saat kaldığı parti genel merkezi çıkışında, bina yanına yapılacak ek binaya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

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ANKARA, (DHA)-