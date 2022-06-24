Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı

İSMAİLAĞA Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu için öğle Fatih Camii'nde Cuma Namazı'nın ardından cenaze namazı kılındı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ailesi, yakınları ve öğrencileri de katıldı.

"İLİM, İRFAN VE HİKMET SAHİBİ ÖNDERİMİZİ EBEDİYETE UĞURLUYORUZ"

Ustaosmanoğlu, mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanı sıra aile kabristanının da bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel