Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak
AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında öğle saatlerinde toplanmıştı.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu'yla bir araya gelecek. Erdoğan, saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel