Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti) Kendi milletvekilinin kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor... - Haberler

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