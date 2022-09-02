Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti) Kendi milletvekilinin kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor...
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Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti) Kendi milletvekilinin kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor bile."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti) Kendi milletvekilinin kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor bile."
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel