Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolu ve onun bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü'nün işletme süresinde devlete sağlayacağı KDV geliri,...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolu ve onun bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü'nün işletme süresinde devlete sağlayacağı KDV geliri, toplam 1,3 milyar avrodur.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul- İzmir Otoyolu ve onun bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü'nün işletme süresinde devlete sağlayacağı KDV geliri, toplam 1,3 milyar avrodur."
AA / Kemal Karadağ - Güncel