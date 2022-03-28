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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolu ve onun bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü'nün işletme süresinde devlete sağlayacağı KDV geliri,...

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolu ve onun bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü'nün işletme süresinde devlete sağlayacağı KDV geliri, toplam 1,3 milyar avrodur.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul- İzmir Otoyolu ve onun bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü'nün işletme süresinde devlete sağlayacağı KDV geliri, toplam 1,3 milyar avrodur."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, İzmir, Gazi, Güncel, Haberler

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