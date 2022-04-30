Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hesabını vermesi, neden teröristi istihdam ettiği, teröristlerin müracaat ettiği kapı...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hesabını vermesi, neden teröristi istihdam ettiği, teröristlerin müracaat ettiği kapı olduğu sorularını cevaplaması lazım"
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hesabını vermesi, neden teröristi istihdam ettiği, teröristlerin müracaat ettiği kapı olduğu sorularını cevaplaması lazım"
AA / Ali Kemal Akan - Güncel