Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'a gidiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'a gidiyor.
AA / Ali Kemal Akan - Güncel