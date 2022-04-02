Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler) İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız." - Haberler

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler) İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız."

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler) İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler) İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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