Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler) İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız."
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler) İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler) İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel