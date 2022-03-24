Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor.
Erdoğan ve Kallas'ın, NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel