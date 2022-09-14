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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı) Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında...

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı) Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı) Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı) Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir"

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Ermenistan Güncel Haberler Son Dakika

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