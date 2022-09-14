Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı) Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında...
Güncel Haberler
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı) Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı) Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir"
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel