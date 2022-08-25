Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren sanatçı Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel