Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na terör eleştirisi Açıklaması

Çorum'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İç Anadolu'ya geldiğinde Kandil'i yerle bir etmekten bahseden Bay Kemal, Ankara'ya dönünce Kandil'in siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüşüyor" dedi.

Çorum'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyeler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

'HER GÜN YENİ BİR SKANDALLA ÜLKENİN GÜNDEMİNİ MEŞGUL EDİYORLAR'

'CHP'nin belediyelerindeki yolsuzlar, hırsızlık, ahlaksızlık vakalarını almış başını gidiyor' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zaten Bay Kemal, Sayın Baykal'ı bir gece kasetle devirerek gelmedi mi? Bunun mesleği bu. Şimdi ise oturduğu koltuktan kalkamıyor. Kasetle genel başkan olunan bir partinin milletvekili adaylarını hangi kriterlere göre belirlediği bizzat kendileri tarafından ikrar edilmeye başladı. Hizmetleri ve eserleri ile konuşulmak yerine her gün yeni bir skandalla ülkenin gündemini meşgul ediyorlar. Bay Kemal'in biliyorsunuz ki çok farklı özellikleri var. En önemli özelliklerinden bir tanesi de Sosyal Sigortalar Kurumunun başındayken hastanelerimizi ne hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi? Biz şuna bakacağız. Memleket işi gönül işi. Artık bunlar bu tür adımları da atacak durumda değiller. Gittikleri her yerde yalan, yanlış. Ellerinde olan bütün büyük şehirlerde attıkları doğru dürüst bir adım yok" ifadelerini kullandı.

'KANDİL'İN SİYASİ UZANTILARI KARŞISINDA KAĞITTAN KAPLANA DÖNÜŞÜYOR'

'Geçen gün çıkmış, kürsüde işsizlikle ilgili bir iddia ortaya atıyor. Ancak iddiasını ispatlayacak rakamları bulup söylemiyor' şeklinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zat, bahar aylarında elektriğe kafayı takmış, faturasını ödemediği için kendisini günlerce karanlığa mahkum etmişti. Güya vatandaşları ziyaret adı altında milleti kandırmaya çalışmıştı. Şimdi anlıyoruz ki sadece milleti değil, evlerine misafir oldukları kişileri de aldatmışlar. Çeşitli vaatlerde bulunup vatandaşlara alçakça ve açıkça yalan söyleyerek yalan söyleterek, utanmadan, sıkılmadan insanlarımızı siyasi şovlarına alet etmiştir. Kim var bunların yanında, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP. Kim var, İP. Kim var, kendisi ve yanında ufak tefek birileri. Bu şahsın siyasi ahlakı olsa çıkar milletten açıkça özür diler. Bunlar milletten af dileyeceği yerde işi pişkinliğe, arsızlığa vurarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Aynı yüzsüzlüğü, tutarsızlığı ülkemizin beka meselesi olan terörle mücadelede de sergiliyorlar. İç Anadolu'ya geldiğinde Kandil'i yerle bir etmekten bahseden Bay Kemal, Ankara'ya dönünce Kandil'in siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüşüyor. Bay Kemal unutma, bu terör örgütlerinden sana yar olmaz. Bunları Gabar, Cudi, Tendürek, Besler Deresi'nde nasıl yerle bir ettiysek bundan sonra da yerle bir etmeye devam edeceğiz." dedi.

'CHP'YE OY VERENLERE ÜZÜLÜYORUM'

'Çok net söylüyorum Bay Kemal ve arkadaşların bu durumunu gördükçe CHP'ye oy veren arkadaşlarım adına gerçekten üzülüyorum' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Polisimize, askerimize el kaldıranların yanında olanlardan bir şey olmaz. Kaldı ki bu CHP, terörle, teröristlerle mücadelede parlamentoda ret oyu veren değil mi? Bu kadar kıvırmayı bırakın insan beli, rüzgar gülü bile dayanmaz. İradesi ipotek altına alınmış, etrafı kuşatılmış, hırsının esiri olmuş, Türkiye'ye dair hiçbir umdu bulunmayan muhalefetle karşı karşıyız. Mehmet Akif, bunları, 'şarka bakmaz, garbı bilmez, ilimden yok payesi, bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz. Bütün sermayesi bu' diye anlatıyor. Bunların da tek sermayesi kızarmayan yüzleri, yaşarmayan gözleri" şeklinde konuştu.

(Murat Kanber - Bülent Özkaleli - Hasan Ay - Recep Arslan - Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)