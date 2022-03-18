Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Zaferimizin nişanesi

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılacak olan köprü, bir saatlik feribot yolculuğunu altı dakikaya düşürecek. Dev projenin üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon euro olacak.

"ZAFERİMİZİN NİŞANESİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bugün açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip "1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadelerine yer verdi. Videonun arka planında ise Çanakkale türküsü çaldı.