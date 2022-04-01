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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Namazı burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Erdoğan'ın bugün Fatih Merkez Kütüphanesi'nde "Genç Projeler" programının açılış törenine katılması bekleniyor.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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