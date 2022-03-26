Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz."
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz."
AA / Barış Gündoğan - Güncel