Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor." Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor." AA / Serdar Açıl - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor.' - Haberler

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