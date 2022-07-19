Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor."
AA - Serdar Açıl - Güncel
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Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor."
AA / Serdar Açıl - Güncel