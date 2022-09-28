Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde...
Güncel Haberler
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz."
Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel