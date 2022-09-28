Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde... Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz." Güncel Kaynak: AA / Selma Kasap Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde... - Haberler

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