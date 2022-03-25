Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan,... - Haberler

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan,...

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz."

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Güncel, Haberler

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