Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan,...
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz."
AA / Barış Gündoğan - Güncel