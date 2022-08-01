Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz... Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir" Güncel AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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