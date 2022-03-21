Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti - Haberler

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti

AA - Enes Kaplan - Güncel
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı yapıldı.

AA / Enes Kaplan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Ankara, Güncel, Haberler

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