Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık." - Haberler

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık."

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.'

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık."

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Aralık, Güncel, Haberler

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