Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık."
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.
ARALIK, IĞDIR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık."
AA / Barış Gündoğan - Güncel