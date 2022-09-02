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Son dakika haber... Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

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Son dakika haber... Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde devriye gezerken boş bir arazide 41 kök Hint keneviri tespit etti.

Yapılan takip sonucu H.G. (52) yakalandı.

Şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada 300 gram kubar tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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