Son dakika haberi... Bayat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Ahacık köyü Karabalçık mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Bayat ve İskilip belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca 2 helikopter ve 2 uçak da katıldı. Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Ahacık köyüne giderek, çalışmaları inceledi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığını söyledi. Güncel Kaynak: AA / Kemal Ceylan 112 Acil Çağrı Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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