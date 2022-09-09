Son dakika haber | Çorum'da tankerle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Çorum'da su tankeri ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Çorum'da su tankeri ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Ekrem K. idaresindeki 05 FP 021 plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda Serkan O'nun kullandığı Çorum Belediyesine ait 19 AFH 269 plakalı su tankeri ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tankerde bulunan Kemal A. yaralandı. Kemal A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Güncel Kaynak: AA / Tugay Göktürk Samsun Çorum su Güncel Haberler Son Dakika

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