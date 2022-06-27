Son dakika haber: Çorum'da kaza yapan motosikletin sürücüsü 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Çorum'da kaza yapan motosikletin sürücüsü 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

AA - Tugay Göktürk - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Çorum'da kaza yapan motosikletin sürücüsü 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika habere göre Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldıktan 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldıktan 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Osmancık ilçesinde, 13 Haziran'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nevzat Keleş (56) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Keleş, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Keleş, hayatını kaybetti.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

Osmancık Çorum Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title