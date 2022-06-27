Son dakika haber: Çorum'da kaza yapan motosikletin sürücüsü 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti Son dakika habere göre Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldıktan 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldıktan 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Osmancık ilçesinde, 13 Haziran'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nevzat Keleş (56) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Keleş, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Keleş, hayatını kaybetti. AA / Tugay Göktürk - Güncel Osmancık Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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