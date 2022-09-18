Son dakika haber! İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Muhammer Şenel (52) idaresindeki 34 VE 4320 plakalı otomobil ile Arif Kepür'ün (68) kullandığı otomobil, D-100 kara yolu Osmancık Bölge Trafik Müdürlüğü önünde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Gelengül Şenel (49), Zarife Kepür (72) ve Merve Berna Şenel (24) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı. Güncel Kaynak: AA / Emrah Akıllı Osmancık Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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