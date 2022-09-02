Son dakika haber... Çorum'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Çorum'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 2'si tutuklandı. Çorum'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Sungurlu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Halime E, komşusuna gitti. Bir süre sonra evine dönen Halime E, kapısının açık olduğunu görünce polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaçmaya çalışan zanlılar E.G, Y.A. ve S.V, bina sakinleri tarafından yakalanarak Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G. ve Y.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hamile olan S.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Tugay Göktürk Münir Karaloğlu Karşıyaka Sungurlu Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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