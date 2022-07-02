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Son dakika! 5 kişilik aile mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Çorum'da ormandan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da ormandan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Değirmendere köyünde dün akşam yemeğinde dağdan toplanan mantardan yiyen A.E.K. (4), P.E.K. (7), İ.K. (26), O.K. (26) ve S.K. (56), gece saatlerinde kusma ve karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Aile üyeleri, ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acilde ilk müdahalesi yapılan 5 kişinin yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

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